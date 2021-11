Mainetti al The Space Cinema Moderno di Roma per incontrare il pubblico

Continua il viaggio di Gabriele Mainetti per incontrare il pubblico accorso ad assistere sul grande schermo il suo Freaks Out, prossima tappa domenica 7 novembre al The Space Cinema Moderno allo spettacolo delle 18:40.

Freaks Out: trama

Nella Roma del 1943, quattro amici lavorano in un circo gestito da Israel, che sparisce nel nulla. Senza il loro capo a guidarli, Matilde, Cencio, Fulvio e Mario si sentono abbandonati e cercano una via di fuga dalla città occupata dai nazisti.

È possibile acquistare i biglietti per partecipare all’appuntamento e per assistere alla visione del film scegliendo giorno e orario a questo link.