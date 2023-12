Con due settimane di presenza sul catalogo di Netflix sulle spalle, il biopic Maestro torna nuovamente protagonista in rete con un nuovo video promozionale.

Nel video intitolato “Bradley Cooper, Carey Mulligan and the Cast of Maestro on Making the Film” è possibile dare un lungo sguardo al dietro le quinte del film, ma anche alcune dichiarazioni dei protagonisti, comprese quelle del regista/produttore/interprete Bradley Cooper. Il biopic Maestro (qui il trailer) è presente sul catalogo di Netflix dal 6 dicembre scorso.

Maestro. Regia, cast, trama.

Il film stato diretto da Bradley Cooper, co-autore della sceneggiatura con Josh Singer (Spotlight). La produzione è stata curata da Martin Scorsese, Bradley Cooper, Steven Spielberg, Fred Berner, Amy Durning e Kristie Macosko Krieger. I produttori esecutivi sono Josh Singer, Carla Raij, Bobby Wilhelm, Weston Middleton e Tracey Landon.

Nel cast, con Bradley Cooper nel ruolo del protagonista, anche Carey Mulligan, Matt Bomer, Maya Hawke, Sarah Silverman, Josh Hamilton, Scott Ellis, Gideon Glick, Sam Nivola, Alexa Swinton e Miriam Shor.

TRAMA: Maestro racconta la complessa storia d’amore tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein, una storia che abbraccia oltre 30 anni – dal loro incontro nel 1946 a una festa e poi continuata attraverso due fidanzamenti, un matrimonio di 25 anni e tre figli: Jamie Bernstein, Alexander Bernstein e Nina Bernstein Simmons.