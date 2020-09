Madonna: arriva il suo biopic e sarà lei stessa a dirigerlo

In arrivo il biopic su Madonna e sarà la stessa popstar a dirigere il film. Da tempo si sapeva che Madonna stava scrivendo la storia della sua vita con Diablo Cody (premio Oscar per Juno), ma non era chiaro se era per un lungometraggio o per un’autobiografia. Adesso abbiamo la conferma: ci sarà un biopic a lei dedicato e la stessa Madonna dirigerà il progetto, che ancora non ha trovato la sua star protagonista.

“Voglio raccontare il viaggio incredibile che la vita mi ha portato a intraprendere come artista, musicista, ballerina… Un essere umano che cerca di trovare la sua strada in questo mondo” ha affermato Madonna “Il focus del film sarà sempre la musica. La musica che mi ha fatto andare avanti e mi ha mantenuto in vita“.

“Ci sono così tante storie non raccontate e di possibile ispirazione, e chi può raccontarle meglio di me? È essenziale condividere questo viaggio sulle montagne russe che è stata la mia vita attraverso la mia voce e la mia visione” conclude.

Al momento abbiamo ulteriori dettagli. Sappiamo solo che la sceneggiatura è curata da Madonna assieme a Diablo Cody, che la regia è affidata alla stessa pop star e che il lungometraggio sarà prodotto dalla Universal Pictures, sotto la direzione di Donna Langley e della produttrice Amy Pascal.