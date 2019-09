Il regista M. Night Shyamalan ha annunciato in queste ore l'avvio della pre-produzione di due nuovi film, entrambi in collaborazione con Universal Pictures.

I due film saranno completamente auto-finanziati dal regista, così come accaduto per gli ultimi tre (The Visit, Split e Glass), tutti distribuiti a livello internazionale da Universal Pictures. Le data dei due film in produzione - almeno ancora senza titolo - sono il 26 febbraio 2021 e il 17 febbraio 2023.

Al momento regista e Universal Pictures non hanno voluto svelare dettagli sulla trama dei due film, ma si ritiene che possano non essere collegati a Glass, film approdato in sala quest'anno come sequel/crossover di Unbreakable e Split.

