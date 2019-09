L'attore Dan Aykroyd tornerà sicuramente nel cast di Ghostbusters 2020, il nuovo capitolo della saga diretto da Jason Reitman.

Nonostante il suo ritorno nel franchise non sia mai stato in dubbio, una reale conferma non era mai arrivata... almeno fino ad oggi. Intervistato dal The Hollywood Reporter, Dan Aykroyd ha ammesso di essere a lavoro su Ghostbusters 2020, confermando di essere parte del cast.

Aykroyd ha co-scritto il primo Ghostbusters, interpretando in entrambi i capitoli Ray Stantz. Di recente ha doppiato il suo personaggio anche nel videogame Ghostbusters: The Video Game.

Non esiste ancora una conferma ufficiale riguardo il ritorno di Bill Murray e Ernie Hudson, e si spera che questa possa arrivare quanto prima.

Ghostbusters 2020

Ghostbusters 2020, a quanto pare, è in sviluppo già da diversi mesi presso la Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City.

Jason Reitman dirigerà il film, ma sarà anche co-sceneggiatore insieme a Gil Kenan. Per il cast torneranno Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Sigourney Weaver, Paul Rudd, Celeste O'Connor, Logan Kim.

Il film approderà nelle sale dal 10 luglio 2020.