Lunatic At Large, lo script perduto di Stanley Kubrick, diventerà un film

Sebbene siano passati quasi vent’anni dalla morte di Stanley Kubrick, il regista non cessa di far parlare di sé. Questa volta non per un suo film, ma per il ritrovamento di una sceneggiatura inedita intitolata Burning Secret. Lo script è stato scritto da Kubrick con Calder Willingham nel 1956 adattando un romanzo di Stefan Sweig.