Luca approderà nel mercato cinese, sarà il ritorno alla normalità?

Luca, il film Disney/Pixar diretto da Enrico Casarosa attualmente disponibile su Disney+ approderà nel mercato cinese a partire dal 20 agosto. Certamente una buona notizia perché significherebbe un piccolo, ma sostanziale, ritorno alla normalità.

Luca sarà infatti il primo film di matrice hollywoodiana a uscire sul mercato cinese da giugno (si tratta di Peter Rabbit 2) e questo per Hollywood potrebbe significare un possibile ritorno alla normalità. Certo, gli incassi non saranno stratosferici come solitamente ci ha abituati il box office asiatico – visto e considerato che molti cinema in Cina sono ancora chiusi – ma è anche vero che in Cina Disney+ non è ancora disponibile quindi è facile pensare che il pubblico possa accorrere al cinema per vedere Luca.

Spetterà dunque a Luca il compito di riaprire il mercato asiatico nei confronti di Hollywood per auspicare il ritorno del cinema come lo conoscevamo prima del Covid? Noi ci auguriamo proprio di sì.

Avete già letto la nostra recensione di Luca? Fatelo a questo indirizzo.