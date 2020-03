Loki e WandaVision si fermano per l'Emergenza Coronavirus

Ancora stop dalle produzioni hollywoodiane più attese: l'Emergenza Coronavirus ha fermato anche Loki e WandaVision.

I Marvel Studios hanno deciso di sospendere le riprese delle serie Loki e WandaVision (per la verità quest'ultima era oramai giunta nelle sue ultime sessioni). I due stop arrivano alcuni giorni dopo quello scattato da Praga relativo a The Falcon and the Winter Soldier.

Al momento non è dato sapere quanto durerà la sospensione.

Loki

Loki sarà sviluppato da Michael Waldron. In cabina di produzione Kevin Feige e Michael Waldron. La regia dei sei episodi (ognuno della durata di 1 ora circa) sarà affidata a Kate Herron.

CAST: Tom Hiddleston, Elizabeth Olsen, Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Richard E. Grant.

TRAMA: In Loki dei Marvel Studios, il volubile villain Loki (Tom Hiddleston) riprende il ruolo di dio dell’inganno in una nuova serie che si svolge dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

La distribuzione avverrà su Disney+ dalla primavera del 2021.

WandaVision

WandaVision è la seconda serie tv Marvel Studios a fare il suo esordio su Disney+. Lo show sarà ambientato subito dopo gli avvenimenti di Avengers: Endgame. Gli showrunners sono Jac Schaeffer e Matt Shakman. La colonna sonora sarà composta da Christophe Beck.

TRAMA: Bettany torna come Visione e la Olsen come Wanda Maximoff – due esseri dotati di superpoteri che vivono le loro vite di periferia ideali e che iniziano a sospettare che tutto non sia ciò che appare.

CAST: Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Teyonah Parris, Kat Dennings, Randall Park, Kathryn Hahn.

L'esordio su Disney+ è atteso nel corso del 2020.