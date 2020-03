L'Emergenza Coronavirus continua a tormentare il mondo della cinematografia internazionale, è di oggi la notizia dello stop alle riprese di The Falcon and the Winter Soldier a Praga.

A soli due/tre giorni dalla chiusura dei lavori sul set ceco di Praga, la produzione della serie Marvel ha deciso di interrompere le riprese, e trasferire troupe e cast ad Atlanta, sede della maggior parte della lavorazione. Facile immaginare che le ultime sequenze di riprese saranno recuperate negli studi di posa ad Atlanta.

La preoccupazione per il crescente numero di contagiati in Europa sta arrecando da settimane danni all'industria cinematografica, con cinema chiusi in Italia, festival annullati, e produzioni - come questa - sospese... oltre tutte le altre problematiche "anche più serie" con cui popolazioni intere devono interfacciarsi ogni giorno. La speranza è che tutto ciò possa al più presto terminare.

The Falcon and The Winter Soldier

Le riprese sono partite all’inizio di novembre.

La serie tv sarà firmata da Derek Kolstad, sotto la produzione dei Marvel Studios di Kevin Feige. Gli episodi saranno ambientati all’interno del Marvel Cinematic Universe.

CAST: Anthony Mackie e Sebastian Stan, ma anche Emily VanCamp, Daniel Bruhl, Wyatt Russell, Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Noah Mills.

TRAMA: In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier si uniscono in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità – e la loro pazienza – in The Falcon e The Winter Soldier dei Marvel Studios. Questa nuovissima serie è diretta da Kari Skogland; Malcolm Spellman è lo sceneggiatore principale. In arrivo su Disney+ questo autunno.

La serie arriverà su Disney+ dall’autunno del 2020.