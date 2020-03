La lista dei dispositivi che accoglieranno Disney+

Oramai ci siamo, Disney+ è vicino all'esordio nel nostro paese. Ma su quali dispositivi funzionerà il nuovo servizio di streaming di casa Disney?

Come noto, Disney+ arriverà in Italia a partire dal 24 marzo prossimo, con un abbonamento da 5.99 euro al mese, e 69.99 euro all'anno, ma ciò che al momento sembra interessare a buona parte degli italiani è l'identità dei dispositivi che potranno accogliere il servizio Disney.

Attraverso un lungo promemoria ufficiale da poco diffuso, Disney Company Italia ha cercato di mettere in lista tutti i dispositivi in grado di trasmettere Disney+. La lista è molto lunga, ma l'impressione è che sia destinata ad allungarsi con il passare dei mesi.

Browser web (tramite streaming), requisiti di sistema

La visione di Disney+ è supportata dalla maggior parte dei browser web. Per un’esperienza ottimale, consigliamo di utilizzare la versione del browser più recente disponibile.

Ecco un elenco completo dei browser che supportano la visione di Disney+.

Windows

Chrome 75+ funziona su Windows 7 e versioni successive

Edge funziona su Windows 10 e versioni successive

Firefox 68+ funziona su Windows 7 e versioni successive

Internet Explorer 11 funziona su Windows 8.1 e versioni successive

macOS

Safari 11+ funziona su macOS 10.12 (Sierra) e versioni successive

Chrome 75+ funziona su macOS 10.10 e versioni successive

Firefox 68+ funziona su macOS 10.9 e versioni successive

Chrome OS

Chrome OS funziona su Chrome OS 79 e versioni successive

Altri sistemi operativi

La riproduzione sul browser mobile non supporta la visione di Disney+ (installare l’app Android o iOS.)

I browser su Smart TV, console giochi e altri dispositivi non supportano la visione di Disney+

Linux non supporta la visione di Disney+

Tutti i sistemi operativi non elencati non supportano la visione di Disney+

Note generali

È necessario Internet ad alta velocità.

Se utilizzi uno schermo esterno, è necessario HDCP per i contenuti HD.

Dispositivi mobili e tablet (tramite app scaricata gratuitamente)

Amazon Fire Tablet

Telefoni e tablet Android: E’ possibile guardare in streaming Disney+ su qualsiasi telefono Android o tablet Android che supporti OS 5.0 (Lollipop) o versione successiva. Per godere delle migliori storie del mondo sul tuo dispositivo mobile Android, ti consigliamo di utilizzare una connessione Internet ad alta velocità e il software per dispositivi mobili e app più aggiornato.

iPhone e iPad Apple: Disney+ può essere installato sui seguenti dispositivi mobili Apple:

Apple iPhone/iPod Touch (Disney+ è supportato su iOS 11.0 e versioni successive)

Apple iPad Tablet (Disney+ è supportato su iOS/iPadOS 11.0 e versioni successive)

Smart TV (pre-installate o tramite app scaricata gratuitamente)

Dispositivi TV Android: Disney+ può essere installato su una vasta gamma di televisori tra cui Android TV e set-top box. Gli utenti possono installare l’app Disney+ per Android scaricandola da Google Play Store.

Per un’esperienza ottimale, consigliamo una connessione Internet ad alta velocità e una versione 5.0 del sistema operativo Android (Lollipop) o successive.

L’app Disney+ per Android può essere installata su Smart TV abilitate tramite Android TV, tra cui Sharp AQUOS e Sony Bravia.

L’app Disney+ per Android può inoltre essere installata su set-top box che utilizzano Android TV, tra cui NVIDIA SHIELD TV e Mi Box.

Nota: per godere dell’esperienza Disney+ di altissima qualità, tutti i componenti, compresi i cavi HDMI, dovrebbero supportare contenuti digitali a banda larga. Per i contenuti 4K Ultra HD e HDR (laddove disponibili), gli schermi esterni devono supportare HDCP 2.2.

Nota: i componenti audio e video più vecchi possono influire sulla qualità e impedire la riproduzione.

Per ulteriori informazioni su TV e dispositivi che utilizzano Android TV, visita questa pagina

LG WebOS Smart TV: Disney+ è compatibile con le TV LG dal 2016 o successive con WebOS 3.0 e versioni successive.

Purtroppo, le TV LG che utilizzano NetCast OS non sono supportate e il browser web non è supportato su alcuna TV LG.

Per una migliore esperienza, consigliamo una connessione Internet ad alta velocità.

Per godere dell’esperienza Disney+ di altissima qualità, tutti i componenti, compresi i cavi HDMI, dovrebbero supportare contenuti digitali a banda larga. Per i contenuti 4K Ultra HD e HDR, gli schermi esterni devono supportare HDCP 2.2. Consulta il produttore del dispositivo per le capacità del tuo specifico dispositivo.

Nota: componenti hardware audio e video datati possono influire sulla qualità della visione e probabilmente impedire del tutto la riproduzione.

Samsung Tizen Smart TV: Disney+ è compatibile con le TV Samsung dal 2016 o successive (con supporto video HD) che utilizzano il sistema operativo Tizen. Purtroppo, Disney+ non è compatibile con le TV Samsung che utilizzano il sistema operativo Orsay o il browser web integrato.

Per una migliore esperienza, consigliamo una connessione Internet ad alta velocità e una Smart TV che esegue la versione più recente del suo sistema operativo.

Per godere dell’esperienza Disney+ di altissima qualità, tutti i componenti, compresi i cavi HDMI, dovrebbero supportare contenuti digitali a banda larga. Consulta il produttore del dispositivo per le capacità del tuo specifico dispositivo.

Nota: componenti hardware audio e video datati possono influire sulla qualità della visione e probabilmente impedire del tutto la riproduzione.

TV connesse, console giochi e dispositivi streaming (tramite app scaricate gratuitamente)

Amazon FireTV

Apple AirPlay: Disney+ è compatibile con AirPlay su questi dispositivi iOS:

Apple TV (con tvOS 11.0 o superiore)

Apple TV di terza e quarta generazione

Televisori compatibili con AirPlay 2

Apple TV (quarta generazione e successive): Disney+ può essere installato su Apple TV HD (quarta generazione o versione successiva) e Apple V 4K con tvOS 11.0 e versioni successive.

Alcuni suggerimenti da ricordare:

Per una migliore esperienza, assicurati di disporre del software più recente per le tue console, dispositivi e piattaforme

Assicurati di avere Internet ad alta velocità

Sono necessari HDCP e HDMI ad alta velocità

Per i contenuti 4K Ultra HD e/o HDR, è necessario HDCP 2.2

Dispositivi non supportati

Purtroppo Disney+ non può essere installato su dispositivi Apple TV di prima, seconda e terza generazione.

Per godere delle migliori storie del mondo sul tuo dispositivo mobile Apple, ti consigliamo di utilizzare una connessione Internet ad alta velocità e il software per dispositivi mobili e app più aggiornato. Scopri come verificare la connessione a Internet.

Chromebook

Chromecast: Disney+ è compatibile con Chromecast dai seguenti dispositivi:

iOS

Android

Browser web Google Chrome

Nota: il dispositivo sopra indicato deve soddisfare le specifiche minime standard Disney+.

Disney+ supporta anche la trasmissione con Chromecast dai seguenti dispositivi:

Google Chromecast (Versione 1 e successiva)

Google Nest Hub e Google Nest Hub Max

Dispositivi TV Android

Vizio Smart TV (con Chromecast integrato)

Per una migliore esperienza, consigliamo una connessione Internet ad alta velocità.

Per godere dell’esperienza Disney+ di altissima qualità, tutti i componenti, compresi i cavi HDMI, dovrebbero supportare contenuti digitali a banda larga.

Per i contenuti 4K Ultra HD e HDR, gli schermi esterni devono supportare HDCP 2.2.

Sony PlayStation 4: Disney+ è riproducibile sui seguenti modelli PlayStation:

PlayStation 4 Pro

PlayStation 4 Slim

PlayStation 4

Per un’esperienza ottimale, consigliamo una connessione Internet ad alta velocità.

Per godere dell’esperienza Disney+ di altissima qualità, tutti i componenti, compresi i cavi HDMI, dovrebbero supportare contenuti digitali a banda larga.

Per i contenuti 4K Ultra HD e HDR, gli schermi esterni devono supportare HDCP 2.2.

Nota: componenti hardware audio e video datati possono influire sulla qualità della visione e probabilmente impedire del tutto la riproduzione

Xbox One: Disney+ supporta le seguenti console Xbox:

Xbox One

Xbox One S

Xbox One X

Per una migliore esperienza, consigliamo una connessione Internet ad alta velocità.

Per godere dell’esperienza Disney+ di altissima qualità, tutti i componenti, compresi i cavi HDMI, dovrebbero supportare contenuti digitali a banda larga. Per i contenuti 4K Ultra HD e HDR, gli schermi esterni devono supportare HDCP 2.2.

Nota: componenti hardware audio e video datati possono influire sulla qualità della visione e probabilmente impedire del tutto la riproduzione.

Vi ricordiamo che Disney+ sarà disponibile in Italia a partire dal 24 marzo.

