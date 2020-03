Recensione Bloodride, la serie horror di Netflix

Questa mattina vi proponiamo la recensione di Bloodride, la serie horror prodotta e distribuita da Netflix.

Ideata, scritta e diretta da Kjetil Indregard e Atle Knudsen, la serie norvegese ha carattere antologico, e mette sotto i riflettori alcuni macabre ministorie le quali presentano un unico comun denominatore, la dannazione dei protagonisti.

Bloodride è un piccolo cofanetto dell'orrore che racchiude sei storie discretamente realizzate dal punto di vista registico, modestamente recitate, e scritte in maniera del tutto semplicistico, ciononostante riesce nel suo obiettivo di attirare a sè un pubblico molto diversificato.

Tutte le storie che compongono questa serie antologica presentano un finale auto-conclusivo, e sono strutturate narrativamente per raccontare, con diverse sfaccettature, il male che si cela nell'animo umano. I singoli episodi sono ben veicolati da un introduzione abbastanza singolare, ma che serve per collegare i vari volti del male, che si tratti anime dannate, pazzìa o omicidi inspiegabili.

Prese singolarmente, le storie di Bloodride (tutte della durata massima di trenta minuti circa) di certo non brillano per originalità, ma è il lavoro d'insieme che presenta un valore importante. Fatta eccezione per "Tre Fratelli Matti" e "La Vecchia Scuola", le storie narrate nella serie si accompagnano non senza difetti, dimostrando la buona volontà dei filmmakers norvegesi, ma non la qualità d'esecuzione.

Il cast non presenta nomi di grande rilievo, ma tante stelle del cinema norvegese, tra queste è possibile scorgere il volto di Synnøve Macody Lund, attrice già apprezzata in un'altra produzione norvegese prodotta da Netflix, stiamo ovviamente parlando di Ragnarok (trovate qui la nostra recensione).

In conclusione Bloodride è un esperimento cinematografico abbastanza interessante, ma che però non cela le sue mancanze dal punto di vista qualitativo. Ad oggi non è certa la realizzazione di una seconda stagione, vi aggiorneremo nel caso.

⭐⭐⭐