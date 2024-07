Lionsgate fissa la data d’uscita di Now You See Me 3

La Lionsgate questa notte ha annunciato la data d’uscita di Now You See Me 3, terzo capitolo della fortunata saga a tema maghi.

Secondo un aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, il ritorno in sala dei “Quattro Cavalieri” (al momento intitolato semplicemente Now You See Me 3) è previsto per il 14 novembre 2025, una data al momento non occupata da nessun altro film atteso. Nello stesso mese di novembre, però, sono attualmente programmati film quali “Blade” della Marvel, “Zootropolis 2” e “Wicked Parte Due“.

Now You See Me 3 riporterà nel cast l’intero team di attori ammirato nei primi due capitoli, ossia Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Morgan Freeman e Mark Ruffalo, a loro si aggiungono Justice Smith, Dominic Sessa, Ariana Greenblatt e Rosamund Pike. In cabina di regia tornerà Ruben Fleischer, mentre Eric Warren Singer ha scritto la sceneggiatura. Bobby Cohen e Alex Kurtzman di Secret Hideout stanno producendo, con Meredith Wieck ed Erin Jones-Wesley che supervisionano il progetto per Lionsgate. I dettagli della trama sono al momento tenuti in segreto.

Now You See Me 2 ha incassato nel Box Office Usa poco più di 65 milioni di dollari, sbancando però nei mercati internazionali per un incasso complessivo di 269 milioni di dollari. Il primo capitolo invece, costato 75 milioni di dollari, ne ha incassati 117 a livello nazionale e 351 nel Box Office Worldwide.

Seguiranno nuovi aggiornamenti.

