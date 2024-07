La prima giornata di Ciné 2024 – Giornate di Cinema a Riccione ieri si è chiusa con il listino presentato da Notorious Pictures.

A presiedere il panel Notorious è stato, ovviamente, il CEO Guglielmo Marchetti, il quale ha sottolineato ai presenti come la stagione straordinaria di grandi cambiamenti abbia spinto la sua società a percorrere nuove direzioni nell’investimento e nella qualità dei contenuti. Laura Nuvoli, Executive Director, e Giorgia Marchetti, Theatrical Marketing Director, hanno poi presentato i film in uscita da luglio e fino al mese di settembre.

Cult Killer con Antonio Banderas , un action/thriller in uscita l’11 luglio.

con , un action/thriller in uscita l’11 luglio. Tre film d’animazione, che faranno parte del progetto Cinema Revolution, con ingressi a 3,5 euro: Mune – il guardiano della luna (11 luglio), Mavka e la foresta incantata (25 luglio), e A spasso con Willy (8 agosto).

(11 luglio), (25 luglio), e (8 agosto). Paradox Effect , un thriller in uscita il 1° agosto.

, un thriller in uscita il 1° agosto. Ozi – La voce della foresta (19 settembre).

(19 settembre). Never Let Go – A un passo dal male, un horror con Halle Berry, in uscita il 26 settembre.

In autunno, inoltre, Notorious porterà in sala ancora Antonio Banderas con il film Clean Up Crew – Specialisti in lavori sporchi (17 ottobre) e il sequel animato 200% lupo (24 ottobre). A dicembre, infine, la rom-com This Time Next Year (12 dicembre) e la commedia natalizia Ops! È già Natale con Danny DeVito.

