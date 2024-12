Lilo & Stitch | Nuovo teaser trailer dal film live action

In occasione del lancio in sala di Musafa: il Re Leone, la Disney ha diffuso in rete un nuovo teaser trailer di Lilo & Stitch, altro atteso live action in uscita nel 2025.

Ed è proprio il film di Barry Jenkins la “vittima prediletta” del nuovo breve video promozionale apparso in rete nei giorni scorsi. Ricordiamo che, diversamente dalle notizie che circolavano in passato, Lilo & Stitch esordirà al cinema (quindi non su Disney+), a partire dal 21 maggio 2025

Il film è stato realizzato, come noto, con un mix di riprese in live action e digitale, proprio come già avvenuto per prodotti simili quali “Lilli e il Vagabondo“, con cui condividerà anche l’entità “non altissima” del budget.

Lilo & Stitch, inizialmente affidato alla regia di Jon M. Chu, sarà diretto da Dean Fleischer Camp, regista del film d’animazione Marcel the Shell With Shoes On. Chris Kekaniokalani Bright ha firmato la sceneggiatura. Chris Sanders, co-creatore del film originale, ritorna a dare voce all’esperimento 626. Nel cast ci sono poi Maia Kealoha (Lilo), Sydney Agudong (Nani), Kaipo Dudoit (David), Courtney B. Vance (Cobra Bubbles), Billy Magnussen (Agent Pleakley), Zach Galifianakis nella parte del Dr. Jumba, e Tia Carrere che sarà Mrs. Kekoa.

Al centro della storia ci sono la piccola Lilo e un alieno, geneticamente progettato con l’unico scopo di distruggere qualsiasi cosa. Quando l’esperimento 626 (questo il nome dato all’alieno) fugge, e si ritrova sulla Terra, decide di assumere l’aspetto di una sorta di cane. Qui viene adottato da Lilo e sua sorella per provare a superare la solitudine. Le due ragazze sono infatti rimaste orfane e devono fare i conti con numerosi problemi pur di restare insieme. Stitch (il nome scelto dalla piccola Lilo) scopre quindi cosa voglia dire avere una famiglia e avere qualcuno a cui voler bene.

Lilo & Stitch | Il Nuovo Teaser

Lunga vita al… Re? 👑#LiloEStitch dal 21 Maggio solo al cinema. pic.twitter.com/kXsbwZ4Dfs — WaltDisneyStudiosIT (@DisneyStudiosIT) December 18, 2024