Il Box Office USA ha vissuto un weekend pre-natalizio ricco grazie agli esordi di Sonic 3 e Musafa: Il Re Leone.

La “Sfida dei PG Natalizi” in testa al botteghino ha caratterizzato gli ultimi tre giorni di cinema nel territorio nordamericano. Sonic 3 ha avuto la parte del leone (scusate il gioco di parole) nei confronti del colosso Disney “Musafa: Il Re Leone“.

Secondo i dati offerti dal the Hollywood Reporter, infatti, il terzo capitolo della celebre saga videoludica ha esordito con un sontuoso 62 milioni di dollari, ben oltre le stime pre-release diffuse dagli analisti. Dati alla mano, il risultato ottenuto da Sonic 3 è il più alto in assoluto per un “PG” uscito in dicembre dai tempi di “Le cronache di Narnia – Il leone, la strega e l’armadio“, nel 2005.

Il film di Jeff Fowler, tra l’altro, è stato accompagnato in sala dal benestare della critica (su Rotten Tomatoes ha un punteggio di 88%), ma anche – e soprattutto – del pubblico (“98%” su Popcornmeter, “A” CinemaScore). L’impressione è che le festività natalizie offriranno un moltiplicatore importante.

Sonic 4 | Il film è già in produzione

Come anticipato, Musafa: Il Re Leone è uscito sconfitto in questa sfida con Sonic 3, ma di certo avrà tempo e possibilità di rifarsi durante il lungo periodo delle festività natalizie. L’incasso ottenuto nel weekend è stato 35 milioni di dollari, ben al di sotto delle aspettative degli analisti. Lo scontro col primo capitolo è da considerare impietoso visto che il weekend d’esordio di Il Re Leone è stato 191 milioni di dollari. Non è andata meglio a livello internazionale, dove l’esordio è stato 87,2 milioni (ci si aspettava almeno 125 milioni).

La critica non è stata docile nei confronti del nuovo film Disney, di fatto su Rotten Tomatoes il punteggio è stato 56% (il primo capitolo ha raccolto 51% nel 2019), mentre il pubblico è sembrato abbastanza soddisfatta del risultato finale (“A-” su CinemaScore e “88%” su PopCornMeter).

Nel resto del Box Office USA si segnalano ottime tenute sia da Wicked che da Oceania 2.