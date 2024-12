Sonic 4 | Paramount ha già confermato il film

Paramount Pictures ha confermato la realizzazione di Sonic 4, e questo ad un solo giorno dall’esordio in sala del terzo capitolo.

Ebbene si, in anticipo sui tempi, ma con il benestare della critica (Sonic 3 ha già ottenuto 85% su Rotten Tomatoes), Sonic 4 è entrato in via di sviluppo in casa Paramount. La notizia è stata battuta questa sera grazie ad un aggiornamento del sempre affidabile Variety. Secondo la fonte, il film punterebbe ad essere distribuito in sala nel corso del 2027, ovvero a due anni da oggi.

Non resta quindi che godersi l’uscita in sala di Sonic 3, ed attendere in trepidazione la notizia ufficiale del quarto capitolo.

Sonic 3 | Il Trailer

Sonic 3 | Note di Produzione

Il film è stato diretto da Jeff Fowler (già regista dei primi due film). Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara e Hitoshi Okuno hanno prodotto il film.

Il regista Jeff Fowler torna insieme al cast all-star che comprende Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub, i nuovi arrivati Alyla Browne e Krysten Ritter, mentre Keanu Reeves si unisce al franchise nel ruolo di Shadow the Hedgehog.

La data di lancio in sala di Sonic 3 è fissata da Paramount Pictures per il 20 dicembre 2024. In Italia dal 1° gennaio 2025.

