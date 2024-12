Dune: Prophecy | La serie tv avrà una seconda stagione

L’emittente HBO ha ufficializzato la realizzazione di una seconda stagione per Dune: Prophecy, la serie prequel del kolossal di Denis Villeneuve.

La notizia del rinnovo è arrivata in occasione di una conferenza stampa virtuale con la showrunner EP Alison Schapker e le star Emily Watson e Olivia Williams (via Deadline). La prossima domenica HBO trasmetterà il finale della prima stagione. Dopo la messa in onda del finale di stagione sarà nostra premura pubblicare la recensione dell’intera prima stagione di Dune: Prophecy.

Dune: Prophecy | Il Trailer

Dune: Prophecy | Note di Produzione

La serie, prodotta da Legendary Television e Villeneuve Films, nella sua prima stagione è composta da sei episodi ed è destinata al nuovo servizio di streaming di WarnerMedia. Johan Renck ha diretto i primi due episodi. Johan Renck, Denis Villeneuve, Jon Spaihts, Scott Z. Burns, Matthew King, John Cameron, Cait Collins e Brian Herbert. Le riprese sono partite a novembre in Ungheria. La distribuzione su HBO da novembre 2024.

CAST: Travis Fimmel, Emily Watson, Sarah-Sofie Boussnina, Shalom Brune-Franklin, Faoileann Cunningham, Aoife Hinds, Chloe Lea, Mark Strong, Jade Anouka, Jodhi May, Olivia Williams e Chris Mason.

TRAMA: La è ambientata nel mondo creato da Frank Herbert e verrà raccontata attraverso gli occhi di un misterioso ordine di donne noto come Bene Gesserit. Dotate di straordinarie abilità sia fisiche che mentali, le Bene Gesserit si destreggiano abilmente attraverso la politica feudale e gli intrighi dell’Impero, ordendo trame che arriveranno a condurle nell’enigmatico pianeta Arrakis, noto ai propri abitanti come Dune.