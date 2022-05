Posted on

Ad inaugurare la settima edizione del “Rendez-vous”, rassegna itinerante dedicata al cinema francese, é un film incentrato sulle donne, sul confronto tra due persone totalmente opposte che il regista Martin Provost ci presenta in “Sage Femme – Quello che so di lei”. Claire (Catherine Frot) é un’ostetrica che quotidianamente mette in campo tutta la sua