Apple Studios ha chiuso un accordo per produrre The Wager, film ispirato dal romanzo The Wager: a Tale of Shipwreck, Mutiny and Murder.

Nel riportare la notizia, Deadline ha riferito che lo studios ha affidato a Martin Scorsese la regia, ed il ruolo da protagonista a Leonardo DiCaprio. Il romanzo da cui sarà tratto il film è stato firmato da David Grann, guarda caso lo stesso scrittore che ha scritto “Gli assassini della terra rossa“, libro di saggistica da cui prende spunto il film Killers of the Flower Moon. Indovinate chi saranno i fautori di quest’ultimo adattamento? Beh si, DiCaprio, Scorsese ed ancora Apple.

Al centro della trama di The Wager, la cui ambientazione risale agli anni quaranta del settecento, c’è una nave britannica naufragata su un’isola desolata al largo della punta meridionale del Sud America, con il capitano e il suo equipaggio che faticano a sopravvivere e mantenere l’ordine, scontrandosi non solo con gli elementi ma anche con la natura umana.

In cabina di produzione lo stesso Scorsese con Sikelia Productions, DiCaprio e Jennifer Davisson con la loro Appian Way e Dan Friedkin e Bradley Thomas con Imperative Ent (alla produzione anche di Killers of the Flower Moon).

Ovviamente, come la storia hollywoodiana insegna, questa per Scorsese e DiCaprio sarà l’ennesima collaborazione dopo alcune celebri che hanno portato al cinema film quali Gangs of New York, The Aviator, The Departed e The Wolf of the Wall Street. Altro capolavoro in arrivo?