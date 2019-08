Le riprese della quinta stagione di Legends of Tomorrow sono attualmente in corso, pertanto a fare notizia è l'addio alla serie tv di due personaggi storici.

Attraverso un report di Deadline è noto da quest'oggi che Brandon Routh (Atom) e Courtney Ford (Nora) chiuderanno la loro esperienza con la serie tv DC con la quinta stagione. Secondo la fonte, i due attori (così come i loro personaggi) perderanno prima il ruolo di regolari, per poi dire addio nel corso della stagione. Il report rivela che il loro ultimo episodio sarà girato ad ottobre.

Facile immaginare, così come lo è sempre stato nel corso delle quattro stagioni andate in onda fino ad oggi, che lo show darà presto spazio a nuovi personaggi, i quali andranno a colmare il vuoto lasciato da Atom e Nora.

Legends of Tomorrow 5

La serie tv è stata creata da Greg Berlanti, Andrew Kreisberg e Marc Guggenheim. Essa è nata come spin-off dell'immenso franchise televisivo nato come Arrowverse.

Lo showrunner della quinta stagione è Phil Klemmer. Nel cast Caity Lotz, Brandon Routh, Courtney Ford, Nick Zano.

Sinossi Serie tv. Tratta dai fumetti DC Comics, la serie ha per protagonista un gruppo di eroi e criminali guidati dal Capitano Rip Hunter (Arthur Darvill), un viaggiatore del tempo che li ha reclutati per affrontare una minaccia inarrestabile, in grado di mettere in pericolo non solo il pianeta ma il tempo stesso.

La messa in onda della quinta stagione sarà ad opera di The CW, da gennaio 2020.