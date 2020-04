L'attore Ezra Miller tenta di strangolare una fan

Da qualche ora è in tendenza su Twitter il nome dell'attore Ezra Miller. Al centro dell'attenzione degli amanti dei social un video in cui strangola una fan.

Nonostante il video mostri un Miller in versione scherzosa, il gesto bizzarro preoccupa lo stesso operatore che stava filmando la scena. Il risultato? Riprese interrompe bruscamente, e tante chiacchere su Twitter. Nessun commento, né da parte dell'attore che del suo staff.

Tuttavia questa non sarebbe la prima volta che l’attore dimostra di apprezzare le chiacchere: nel 2011 a Pittsburgh, infatti, Miller venne trovato in possesso di 20 grammi di marijuana durante le riprese di Noi Siamo Infinito. Per l'occasione l'accusa di possesso di droga cadde, con l'attore condannato a pagare 600 dollari, e le seguenti parole come "scusante":

“Non sento il bisogno di nascondere il fatto che fumo una sostanza vegetale innocua che aumenta l'apprezzamento sensoriale”.

Erza Miller è famoso tra i suoi fan per la sua indole provocatoria e irriverente, ci auguriamo quindi che si tratti di una semplice messinscena scherzosa.

IL VIDEO