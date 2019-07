Appena un giorno dall’approdo in rete del trailer ufficiale di Knives Out, la Leone Film Group ha diffuso oggi la versione italiana.

Il film presenta un cast all stars, ed una trama in pieno stile Agatha Christie, oltre un regista apprezzato come Rian Johnson, autore tra le altre cose di Star Wars: Gli Ultimi Jedi.

Nel cast diretto da Rian Johnson spazio per Daniel Craig, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Ana de Armas, Don Johnson, Katherine Langford e Christopher Plummer.

Sinossi. Quando il rinomato scrittore di gialli Harlan Thrombey viene trovato morto nella sua proprietà dopo il suo 85° anno di età, l’investigatore Benoit Blanc viene incaricato di occuparsi del caso. Dalla famiglia disfunzionale di Harlan al suo devoto staff, Blanc deve affrontare una ragnatela di depistaggi e bugie per scoprire la verità dietro la prematura morte di Harlan.

Knives Out approderà nelle sale Usa il 27 novembre 2019.