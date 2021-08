La serie Armor Wars ha trovato il suo sceneggiatore

La serie Armor Wars ha finalmente iniziato a muovere i primi passi che la porteranno in futuro su Disney+.

Questa sera SuperHeroHype ha rivelato che i Marvel Studios hanno messo sotto contratto Yassir Lester (Black Monday). Il nome di Lester viene indicato come sceneggiatore principale, e non quindi NON ESCLUSIVO. Attualmente nessun regista è collegato al progetto.

Don Cheadle tornerà ad indossare l’armatura di War Machine, ma questa volta come orfano di Tony Stark (Robert Downey jr). La serie, indirizzata prossimamente su Disney+, sarà basata su una storia raccontata nei fumetti di Iron Man, in cui la tecnologia di Tony Stark è caduta nelle mani sbagliate. Con Tony fuori dall’MCU, tocca a War Machine mettere le cose a posto.

Non è ancora nota la data di inizio produzione, ne tanto meno riguardo la data di uscita su Disney+.