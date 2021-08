Venezia 78: i characters poster di Mondocane, il film con Alessandro Borghi

01 Distribution ha diffuso oggi i characters poster di Mondocane, il nuovo film con Alessandro Borghi tra i protagonisti, prossimo alla presentazione in quel di Venezia 78.

Il film di Alessandro Celli sarà presentato in anteprima durante la prossima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dove è in concorso per 36° edizione della Settimana Internazionale della Critica.

Ecco il tweet con i poster:

Quando entri nella “famiglia” delle formiche il tuo nuovo nome dice chi sei.#Mondocane, un film di Alessandro Celli con Alessandro Borghi. In Concorso @SicVeneziaSNCCI di #Venezia78. Dal 3 settembre al cinema. pic.twitter.com/oEZ7OBWKii — 01Distribution (@01Distribution) August 21, 2021

Mondocane è stato prodotto da Groenlandia di Matteo Rovere e da Minerva Pictures con Rai Cinema, e la produzione anche di Santo Versace e Gianluca Curti. Nel cast diretto da Alessandro Celli spazio per Alessandro Borghi, Dennis Protopapa, Giuliano Soprano, Barbara Ronchi, Ludovica Nasti, Federica Torchetti, Josafat Vagni, e Francesco Simon.

Questa di seguito è invece la sinossi ufficiale: “Due grandi amici, quasi fratelli, tra l’amore, il crimine e l’ambizione in un mondo del futuro che assomiglia spaventosamente al nostro. In un futuro non molto lontano, Taranto è una città fantasma cinta dal filo spinato in cui nessuno, nemmeno la Polizia, si azzarda a entrare. Sono rimasti i più poveri che lottano per la sopravvivenza, mentre una gang criminale, le Formiche, capeggiate dal carismatico Testacalda (Alessandro Borghi), si contende il territorio con un’altra gang. Due orfani tredicenni, cresciuti insieme, sognano di entrare in quella banda. Pietro, detto Mondocane per aver superato la prova d’accettazione nella gang, impone Christian al gruppo che lo deride chiamandolo Pisciasotto. Ma qualcosa si incrina nel loro equilibrio mettendo a rischio tutto quello in cui credono.”

Il film dopo la presentazione a Venezia 78 sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 3 settembre 2021.