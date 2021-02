La Nave Sepolta è il nuovo film tratto dall’omonimo romanzo di John Preston e distribuito da Netflix. Questa è la recensione.

La pellicola è diretta da Simon Stone, mentre nel cast spazio per attori del calibro di Carey Mulligan, Ralph Fiennes, Lily James, e Ben Chaplin.

1938. Edith Pretty è una benestante vedova proprietaria di un vasto appezzamento di terra. Convinta che esso celi segreti e misteri ingaggia Basil Brown, un archeologo autodidatta che, nonostante lo scetticismo iniziale, mette tutto se stesso per dar vita ad una grandiosa scoperta archeologica. Sullo sfondo l’inizio del conflitto mondiale.

La Nave Sepolta è una pellicola dalla narrazione lenta e ovattata. La guerra incombente e i colori sabbiosi rendono la narrazione frammentata, in alcuni tratti risulta essere poco approfondita soprattutto nella prima trance del film. Il suo stile spiccatamente inglese presenta una profonda eleganza che si rispecchia nella cura delle scenografie e dei costumi che trasmettono a pieno lo spirito britannico. L’incombente guerra delinea in maniera precisa gli spazi fisici e temporali, rendendo pertanto lo spettatore emotivamente partecipe degli eventi. L’utilizzo frequente della voce fuori campo introduce nuovi spunti narrativi, ma ciononostante non convince, e questo perchè distrae e rimarca passaggi già affrontati.

Stupisce l’intensità emotiva sprigionata dalla colonna sonora malinconicamente cadenzata composta da piano e violino. Le melodie apprezzate in La Nave Sepolta rimarcano in maniera spiccata il senso di angoscia e di mistero. Gli spazi chiusi degli scavi archeologici lasciano spazio ad ampie inquadrature di terre sconfinate che fanno prendere luce e danno aria, in tutto agevolato anche da un’ottima fotografia che cattura l’essenza naturale.

Il cast rappresenta il vero fiore all’occhiello di La Nave Sepolta: perfettamente incastonati nelle loro parti si fanno apprezzare sin dai primi fotogrammi, i vari Carey Mulligan e Ralph Fiennes (e non solo loro) si fanno amare con passare dei minuti. I personaggi fluttuano nello spazio e nel tempo, essi sembrano tagliati fuori dalla storia, nonostante ci si debbano confrontare spesso e malvolentieri.