Chloé Zhao dirigerà un nuovo Dracula per la Universal

Posted on

Il kolossal Warcraft – L’inizio per Universal Pictures si è rivelato un flop in patria, ma un discreto successo in Europa ed in Cina, mettendo una possibile un’ipoteca sulla realizzazione di un futuro sequel, almeno così sembrerebbe dalle parole del regista Duncan Jones. Intervistato da Thrillist, il regista ha ammesso che tornerebbe per un futuro sequel