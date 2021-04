Kristen Stewart nel cast del nuovo film di David Cronenberg

L’attrice Kristen Stewart è entrata a far parte del cast del nuovo film di David Cronenberg dal titolo al momento solo provvisorio Crimes of the Future.

Annunciato qualche giorno fa, Crimes of the Future (questo è il titolo di un film dello stesso Cronenberg del 1970) potrà contare anche sul talento di Kristen Stewart, oramai lontana dai “fasti” della saga Twilight, e sempre più immersa nel cinema d’autore. Con la Stewart, il cast del nuovo film di David Cronenberg conterà attori del calibro di Viggo Mortensen, Léa Seydoux, Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar e Lihi Kornowski.

Questa è la descrizione del film: la trama sarà ambientata in un futuro non troppo lontano, dove il genere umano si sta ambientando a vivere in un mondo sintetico. Quest’evoluzione costringe gli umani oltre il proprio stato naturale in una metamorfosi, alterando la loro biologia. Sebbene alcuni accolgano il potenziale senza limiti del transumanesimo, altri cercano di limitarlo. Ad ogni modo, la Sindrome dell’Evoluzione Accelerata di sta diffondendo rapidamente. Saul Tenser è un artista molto amato che ha deciso di accogliere la Sindrome dell’Evoluzione Accelerata, vedendo nascere nuovi inattesi organi dentro il suo corpo. Assieme alla sua partner Caprice, Tenser ha trasformato la rimozione di questi organi in uno spettacolo cui i suoi leali follower possono assistere in un teatro, dal vivo. Ma quando sia il governo che una strana sottocultura se ne accorgono, Tenser è costretto a riflettere su quale sarebbe la sua performance più sconvolgente.

Le riprese si svolgeranno dal 2 agosto al 10 settembre, principalmente nella zona di Atene. La greca Argonauts Productions si occuperà della produzione locale e parteciperà al film come co-produttore.