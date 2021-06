L’attrice Jessica Henwick si è aggiunta al cast in costruzione di Knives Out 2, atteso nuovo capitolo della trilogia annunciata da Netflix.

Il nome dell’attrice apprezzata nella serie Iron Fist è solo l’ultimo di una lunga lista che comprende attori del calibro di Edward Norton, Janelle Monáe, Kate Hudson e Dave Bautista. La conferma dell’ingaggio di Jessica Henwick è arrivato questa sera attraverso un aggiornamento proveniente da Deadline.

KNIVES OUT 2

PRODUZIONE: Il film sarà scritto e diretto da Rian Johnson. Il colosso Netflix ha opzionato non solo il secondo capitolo, ma anche un terzo. CAST: Daniel Craig, Dave Bautista, Edward Norton, Janelle Monae, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Kate Hudson, Jessica Henwick.

La Trama del primo film: Il regista Rian Johnson rende il proprio omaggio alla regina del giallo Agatha Christie con CENA CON DELITTO – KNIVES OUT, intrigante e attuale mistery, dove tutti, nessuno escluso, possono essere il possibile assassino. Harlan Thrombey (Christopher Plummer), un agiato romanziere, viene trovato morto, in circostanze misteriose, nella sua proprietà la mattina dopo la festa per il suo 85esimo compleanno.Il celebre detective Benoit Blanc (Daniel Craig), uomo di straordinario intuito e carisma, è incaricato del caso, e sospetta si tratti di un omicidio.