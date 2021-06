Punta Sacra: il film di Francesca Mazzoleni continua la sua conquista delle sale

Punta Sacra, il pluripremiato film-documentario di Francesca Mazzoleni, candidato ai David di Donatello come Miglior documentario e vincitore di un Nastro d’Argento speciale, è risultato lo scorso fine settimana il film italiano con la migliore media copia e con due sold out a Roma e a Ostia.

Un grandioso risultato per la giovane regista Francesca Mazzoleni e il suo Punta Sacra che continua il suo viaggio nelle sale cinematografiche dopo esser stato premiato come miglior Film a Vision du Réel, candidato ai David di Donatello 2021 come Miglior documentario, vincitore ai Nastro D’Argento 2021, conquistando il Premio speciale della giuria ad Alice nella Città ed il premio per la Miglior regia ad Annency.

Punta Sacra: sinossi

L’ultimo triangolo di spazio abitabile alla foce del Tevere: le persone che ci vivono lo chiamano Punta Sacra. Il documentario racconta la vita della comunità dell’Idroscalo di Ostia, oggi composto da 500 famiglie. Su tutte, quella di Franca, a capo di una famiglia completamente al femminile, narratrice e motore delle storie che rendono vivo quel lembo di terra. Un racconto fra realismo e proiezioni nell’immaginario, fra nostalgia ed inevitabile pragmatismo. E un desiderio su tutto: poter continuare a vivere in quel luogo, che per loro è casa.

Punta Sacra é al cinema con un tour che sta percorrendo le principali sale e arene d’Italia, accompagnato dalla regista Francesca Mazzoleni e dal cast. Inaugurato lo scorso giovedì 10 giugno a Milano al cinema Anteo, e proseguito lo scorso fine settimana a Roma al cinema Farnese, al Cineland e al cinema Caravaggio, il tour di Punta Sacra farà tappa a Napoli al cinema Vittoria (da oggi fino al 16 giugno) e a Udine mercoledì 16 giugno al cinema Visionario.

Sui canali ufficiali di Punta Sacra potete rimanere aggiornati sul suo viaggio tra le sale italiane (e non solo!):

sito ufficiale Punta Sacra – pagina fb Punta Sacra – pagina IG Punta Sacra