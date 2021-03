Kingsley Ben-Adir nel cast di Secret Invasion, una delle nuove serie Marvel

I Marvel Studios hanno scritturato l’attore Kingsley Ben-Adir per un ruolo centrale nella futura serie destinata a Disney+ dal titolo Secret Invasion.

Noto per il film One Night in Miami con la parte di Malcolm X e per la serie The Comey Rule con il ruolo di Barack Obama, il talentuoso Kingsley Ben-Adir viene segnalato da Deadline come uno dei villain della nuova serie Secret Invasion. L’attore si va ad aggiungere ai già annunciati Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn, rispettivamente nei ruoli di Nick Fury e Talos, quest’ultimo introdotto nel Marvel Cinematic Universe con Captain Marvel.

Di recente Kevin Feige ha parlato della serie anticipando quanto segue:

C’erano più personaggi nella serie a fumetti Secret Invasion di quanti ce ne fossero in Endgame, quindi no. Non è quello, ma è davvero una bella vetrina per Sam Jackson e Ben Mendelsohn. Attinge agli elementi di paranoia della serie a fumetti Secret Invasion che è stata fantastico con i colpi di scena che ha presentato. Quindi, questo è certamente il nostro obiettivo più che: “Possiamo stipare più personaggi di Endgame?”

SECRET INVASION

PRODUZIONE: La serie sarà prodotta da Kevin Feige di Marvel Studios. CAST: Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Kingsley Ben-Adir.

Prossimamente su Disney+.