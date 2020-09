Katherine Waterston interessata ad un ipotetico sequel di Alien: Covenant

Katherine Waterston vorrebbe rivestire i panni del suo personaggio in un ipotetico sequel di Alien: Covenant.

Come riportato in questo articolo, qualche settimana fa Ridley Scott ha dichiarato di avere in programma la realizzazione di un nuovo film incentrato sul terribile xenomorfo.

A tal proposito, in una recente intervista su The PlayList, Katherine Waterston ha espresso il desiderio di poter reinterpretare Daniels, uno dei personaggi pricipali in Alien: Covenant, queste le sue dichiarazioni:

“Ho amato lavorare con Ridley (Scott) e ho amato interpretare quel personaggio (Daniels). Spero di poter tornare, lo desiderei tanto. Spero che possa essere ancora viva!“

L’attrice si è espressa in questo modo perchè, in effetti, il destino di Daniels nel film è estremamente incerto, essendo stata messa in criostasi, insieme a Tennessee, dall’androide David spacciatosi per Walter.

Probabilmente quello di Katherine Waterston rimarrà solo un desiderio, questo perchè Ridley Scott, nelle sue ultime dichiarazioni, ha lasciato intendere che la prossima pellicola ambientata nell’Universo Alien potrà non essere un ulteriore sequel, sempre sperando che la Disney voglia dar seguito a questa fantastica saga.