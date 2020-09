Un altro Alien movie nei programmi di Ridley Scott

Un Alien movie è in programma per il futuro, a confermarlo è lo stesso Ridley Scott, padre della pellicola capostipite e dei due prequel usciti in sala negli scorsi anni.

Il Regista/Produttore ultraottantenne, in una recente intervista su Forbes, ha infatti dichiarato di avere tra i suoi progetti la prosecuzione della saga. Queste le sue parole:

“È in fase di sviluppo (il nuovo film). Con Covenant e Prometheus abbiamo percorso una strada che voleva cercare di reinventare la ruota. È abbastanza improbabile che si torni su quella strada perché Prometheus l’ha tracciata molto bene. Ma sai, ti stai ponendo domande fondamentali come “I facehugger, i chestburster e lo stesso Alien hanno esaurito le loro cartucce? Devi ripensare a tutta la dannata questione e usare semplicemente la parola per il franchise?”. È sempre questa il problema fondamentale.“

Ancora non si hanno dettagli sul cast, sulla trama e sulla sequenza temporale in cui il film potrà essere ambientato, ma dalle dichiarazioni di Scott possiamo solo desumere che, con molta probabilità, non sarà un ulteriore prequel.

Nell’attesa di ottenere ulteriori aggiornamenti in merito, ecco la lunga lista di capitoli della saga fino ad oggi approdati in sala:

1979 – Alien, di Ridley Scott;

1986 – Aliens – Scontro finale, di James Cameron;

1992 – Alien³, di David Fincher;

1997 – Alien – La clonazione, di Jean-Pierre Jeunet;

oltre ai due crossower:

2004 – Alien vs. Predator, di Paul W. S. Anderson;

2007 – Aliens vs. Predator 2, dei fratelli Strause;

e ai due prequel:

2012 – Prometheus, di Ridley Scott;

2017 – Alien: Covenant, di Ridley Scott.