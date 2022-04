Justin Lin abbandona la regia di Fast and Furious 10

La produzione di Fast X (o Fast and Furious 10) ha perso il suo regista: Justin Lin ha abbandonato il suo ruolo in regia.

Una doccia fredda, gelata anzi. Dopo due settimane di riprese Justin Lin ha deciso di abbandonare la regia di Fast and Furious 10, e le motivazioni sembrano confermare una frizione tra il regista e la produzione. Nel breve comunicato apparso sulle pagine social del film è presente un commento dello stesso Lin:

“Con il sostegno della Universal, ho preso la difficile decisione di fare un passo indietro e lasciare Fast & Furious 10, pur rimanendo coinvolto come produttore. Nel corso di dieci anni e cinque film abbiamo ripreso i migliori attori, i migliori stunt, i migliori maledetti inseguimenti. Su un piano personale, come figlio di immigrati asiatici, sono fiero di aver contribuito a costruire il franchise più diversificato della storia del cinema. Sarò per sempre grato al nostro straordinario cast, alla troupe e allo studio cinematografico per il loro sostegno, e per avermi accolto nella famiglia FAST.“

Lin rimarrà nel progetto Fast X in chiave di produzione, ma anche come co-sceneggiatore in collaborazione con Dan Mazeau. La sua collaborazione durava da anni col franchise Fast and Furious, a tal proposito sono state sue le regia di Toko Drift, dei capitoli 4, 5, 6 e 9. Ora la produzione cercherà un nuovo regista.

Le riprese di Fast and Furious 10 sono ufficialmente partite da qualche settimana, e di recente Vin Diesel aveva promesso ai fan di essere sul set del miglior capitolo della saga.

FAST AND FURIOUS 10 – FAST X

PRODUZIONE: In cabina di produzione Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent. CAST: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Charlize Theron, Helen Mirren, Brie Larson. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 19 maggio 2023.