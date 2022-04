Le riprese di Fast and Furious 10 (Fast X) sono partite da solo una settimana, ma Vin Diesel è già super attivo sui social.

Dopo l’annuncio ufficiale della produzione, con tanto di nuovo titolo “Fast X“, il celebre interprete di Dominic Toretto si è mostrato sui social per promettere ai suoi followers la realizzazione del miglior capitolo della saga Fast and Furious. Nel breve video postato via Instagram da Vin Diesel, come è possibile apprezzare in fondo alla pagina, è presente anche il regista Justin Lin.

Al momento non si conoscono dettagli riguardo la trama di Fast X, mentre sul fronte casting è noto che Jason Momoa, Brie Larson e Daniela Melchior sono le new entries di questa decima avventura cinematografica.

FAST AND FURIOUS 10 – FAST X

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Justin Lin. In cabina di produzione Neal H. Moritz, Vin Diesel, Jeff Kirschenbaum, Joe Roth, Justin Lin, Clayton Townsend e Samantha Vincent. CAST: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Jordana Brewster, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, Charlize Theron, Helen Mirren, Brie Larson. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 19 maggio 2023.