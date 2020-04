Jurassic World - Dominion: Ecco il corto animato Territorio dei Dinosauri

Mentre le riprese di Jurassic World: Dominion sono state fermate a causa dell'emergenza Coronavirus, la Universal Pictures va avanti con la campagna virale legata all'uscita al cinema del film.

Poche ore fa, infatti, lo studios ha diffuso via social Territorio dei Dinosauri - Procedete con Cautela, il corto animato (in italiano) che da sequel al corto in live-action, presentato nei mesi scorsi, dal titolo Battle at Big Rock: a Jurassic World Short Film (che trovate qui).

Il breve filmato mostra, attraverso gli occhi di una reporter, le conseguenze dello scontro tra dinosauri avvenuto a Big Rock avvenuto nel corto live-action poco fa citato. Ovviamente si tratta di un nuovo passo promozionale che avvicina narrativamente Jurassic World: Il Regno Distrutto a Jurassic World: Dominion.

SINOSSI. Un reporter si reca a Big Rock per investigare sulle conseguenze di uno scontro tra dinosauri avvenuto in un accampamento.

JURASSIC WORLD: DOMINION

PRODUZIONE : Le riprese del terzo capitolo della rinata saga Jurassic Park sono partite dal Regno Unito (Pinewood Studios). Jurassic World: Dominion sarà diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura vedrà lo stesso regista in coppia con Emily Carmichael.

: Le riprese del terzo capitolo della rinata saga Jurassic Park sono partite dal Regno Unito (Pinewood Studios). Jurassic World: Dominion sarà diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura vedrà lo stesso regista in coppia con Emily Carmichael. CAST : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Jake Johnson, Dichen Lachman.

: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Jake Johnson, Dichen Lachman. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dall’11 giugno 2021.

TERRITORIO DEI DINOSAURI - PROCEDETE CON CAUTELA