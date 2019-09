Come da promessa, da questa notte è online per tutti Battle at Big Rock: a Jurassic World Short Film, il corto che fa da prequel al terzo capitolo della saga.

Battle at Big Rock è stato prima trasmesso nella notte da FX, successivamente è andato online attraverso tutti i canali social della saga Jurassic World e quelli Universal Pictures.

Il breve filmato, della durata di 8 minuti circa, è ambientato un anno dopo la fine di Jurassic World: Il Regno Distrutto, con i dinosauri oramai liberi per le città.

Ecco quella che è stata descritta come una sorta di sinossi:

Il cortometraggio è ambientato un anno dopo gli eventi di Il Regno Distrutto. Tratta di una famiglia in campeggio al Big Rock National Park, a circa 20 miglia da dove l’ultimo film si è concluso. Ci sono stati avvistamenti sparsi, ma qui parleremo del primo grosso confronto tra dinosauri e umani.

Il cast conta la presenza di Andre Holland, Natalie Martinez, Melody Hurd e Pierson Salvador. Alla fotografia, Larry Fong, mentre le musiche sono di Amie Doherty lo script è di Emily Carmichael. La regia è stata firmata da Colin Trevorrow.

Ecco qui di seguito il corto in versione integrale.

Watch the all-new short film Battle at Big Rock now. #JurassicWorld pic.twitter.com/17MhQ5YGcE — Jurassic World (@JurassicWorld) September 16, 2019

Jurassic World 3

Jurassic World 3 sarà diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura vedrà lo stesso regista in coppia con Emily Carmichael.

Il film arriverà nelle sale Usa dall'11 giugno 2021.