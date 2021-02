Judy Greer entra nel cast di Stargirl 2, sequel del film Disney+

Posted on

Le riprese di Ant-Man and the Wasp sono oramai imminenti, proprio per questo i Marvel Studios stanno completando in questi giorni il cast da affidare nelle mani di Peyton Reed. Dopo gli annunci relativi a Michelle Pfeiffer e Laurence Fishburne, avvenuti durante il Comic-Con, questa notte diamo per certo il ritorno di Judy Greer. L’attrice