Spider-Man: No Way Home è il titolo ufficiale del nuovo film Marvel

Dopo “lo scherzetto” della mattinata, con i tre titoli fittizi spediti in rete, Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon hanno finalmente svelato il titolo ufficiale di Spider-Man 3 che, a quanto pare, sarà Spider-Man: No Way Home. Il titolo è stato svelato al pubblico attraverso un simpatico siparietto video che potete trovare qui di seguito:

Questa volta è ufficiale! Il titolo sarà Spider Man: No Way Home #SpiderManNoWayHome

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Jon Watts. La produzione sarà a cura di Kevin Feige per Marvel Studios, e Amy Pascal per Pascal Pictures. Il direttore della fotografia sarà Seamus McGarvey. CAST: Tom Holland, Zendaya, Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Marisa Tomei, Jacob Batalon, JK Simmons e Tony Revolori, Alfred Molina.

Nelle sale Usa dal 17 dicembre 2021.