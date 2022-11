Joseph Quinn avrà un ruolo in A Quiet Place: Day One

Il giovane attore Joseph Quinn è in trattative per un ruolo centrale in A Quiet Place: Day One, annunciato spin-off del franchise creato da Joseph Krasinski.

Ottenuta una incredibile visibilità con l’ultima stagione di Stranger Things, dove interpretava un giovane metallaro dal cuore d’oro, il buon Joseph Quinn sembra a far esplodere la sua carriera all’interno di un franchise – A Quiet Place – che si preannuncio ricco di novità per gli anni a venire. Deadline non ha ancora riferito l’entità del ruolo assegnato a Quinn.

Di recente la Paramount Pictures ha portato a bordo del progetto Lupita Nyong’o, di recente apprezzata in Black Panther: Wakanda Forever (qui la nostra recensione).

A QUIET PLACE: DAY ONE

Il film sarà diretto da Michael Sarnoski. La prima bozza della sceneggiatura è stata firmata da Jeff Nichols, il quale si è ispirato ad un’idea originale di John Krasinski. I filmmaker Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller saranno produttori attraverso la casa di produzione Platinum Dunes assieme a Krasinski e alla sua collega della Sunday Night, Allyson Seeger, che sarà produttrice esecutiva.

NEL CAST Lupita Nyong’o, Joseph Quinn.

La premiere di A Quiet Place: Day One è prevista per l’8 marzo 2024.