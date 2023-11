John Wick 5: ecco le idee del regista Chad Stahelski

Nonostante l’epilogo di John Wick 4, non esattamente promettente, la saga legata al celebre killer hollywoodiana continuerà a regalare nuovi episodi nel prossimo futuro.

A parte lo spin-off attualmente disponibile su Prime Video “The Continental” ed il film in arrivo al cinema dal titolo Ballerina, la saga John Wick a quanto pare continuerà con un quinto capitolo. Un nuovo aggiornamento a riguardo è arrivato nei giorni scorsi grazie ad alcune dichiarazioni offerte dal regista e co-creatore del franchise Chad Stahelski.

Senza fare molti giri di parole, Stahelski ha riferito che Robert Downey jr sarebbe l’attore ideale da affiancare a Keanu Reeves per il cast di John Wick 5. Il nome dell’ex Iron Man non è stato però l’unico. Per il regista, infatti, la presenza di attori del calibro di Peter Dinklage e Sean Bean sarebbe un toccasana.

“Ce ne sono tante là fuori. Se Robert Downey Jr. si sedesse sulla mia sedia, proprio qui, lo scopriresti. Peter Dinklage, ero un suo grande fan in Game of Thrones. Sean Bean. Alcuni di quei tipi penso che siano magici. Morirei per avere una possibilità con uno di loro.“

Le nuove dichiarazioni del regista fanno il paio con altre fatte lo scorso maggio, ed in quella occasione il nome di Downey jr venne affiancato con quelli di Colin Farrell, Cillian Murphy e Charlize Theron. Va detto che ad oggi la realizzazione di John Wick 5 non è stata ancora annunciata, pertanto si consiglia di attendere nuovi aggiornamenti in merito.