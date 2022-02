John Cena sarà in Coyote vs. Acme, il film dedicato al celebre personaggio animato

L’attore John Cena ha firmato per interpretare un ruolo misterioso in Coyote vs. Acme, il film annunciato dalla Warner Bros dedicato al celebre personaggio animato.

Apprezzato di recente nel cinecomic The Suicide Squad – Missione Suicida, e nel suo spin-off televisivo Peacemaker, il famoso attore è il primo nome ad essere annunciato nell’ibrido (live action/live animation) cast di Coyote vs. Acme. A confermare la notizia il The Hollywood Reporter. Le riprese del film, a quanto pare, inizieranno a marzo nel Nuovo Messico, mentre l’uscita nelle sale americane è prevista per il 21 luglio 2023.

COYOTE VS. ACME

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Dave Green (Tartarughe Ninja – Fuori dall’Ombra) e basato su una sceneggiatura di Samy Burc. Chris DeFaria e James Gunn saranno invece i produttori. CAST: John Cena. USCITA: Nelle sale Usa dal 21 luglio 2023.

TRAMA: Il film narrerà le vicende di Wile E. Coyote, intenzionato a catturare e distruggere il suo acerrimo nemico Road Runner (Beep Beep). Nel film sarà presente la mitica ACME, ovvero la compagnia immaginaria che fornisce al protagonista le fallimentari armi utili a divertire solamente il pubblico.