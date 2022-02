Sonic 2: il poster italiano e quattro nuove foto dal film diretto da Jeff Fowler

Paramount Pictures ha rilasciato oggi il nuovo poster italiano di Sonic 2 – Il Film, sequel del fortunato adattamento del celebre videogame.

Col nuovo poster, la Paramount ha anche diffuso quattro nuove foto, ognuna dedicata ai quattro protagonisti di Sonic 2 – Il Film, ma ha anche ricordato l’appuntamento con il live in compagnia del cast in programma per sabato 19 febbraio dall’IGN Fan Fest 2022. Trovate il poster e le quattro foto in fondo alla pagina, mentre per dare un’occhiata agli spot diffusi durante il Super Bowl cliccate qui.

SONIC 2 – IL FILM

PRODUZIONE: Sonic 2 sarà diretto da Jeff Fowler, e prodotto da Neal H. Moritz, Toby Ascher e Toru Nakaharac. Hajime Satomi, Haruki Satomi e Tim Miller fungeranno da produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata firmata da Pat Casey & Josh Miller e John Whittington. CAST: James Marsden, Ben Schwartz, Tika Sumpter, Natasha Rothwell, Adam Pally, Shemar Moore, Colleen O’Shaughnessey con Idris Elba e Jim Carrey. DISTRIBUZIONE: Nelle sale italiane dal 7 aprile 2022.

TRAMA: Il porcospino blu più amato del mondo è tornato per una nuova e spettacolare avventura in SONIC 2 – IL FILM. Dopo essersi stabilito a Green Hills, Sonic non vede l’ora di dimostrare che ha tutto ciò che serve per essere un vero eroe. La nuova sfida non si fa attendere: il Dr. Robotnik è tornato con un nuovo alleato, Knuckles, che lo aiuterà nella ricerca di uno smeraldo che ha il potere di distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno d’avventura Tails, Sonic intraprende un viaggio in giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che cada nelle mani sbagliate.