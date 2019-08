Il maestro del brivido John Carpenter sarà nuovamente coinvolto nello sviluppo della saga Halloween, e nel particolare dei due sequel in programma.

Attraverso un aggiornamento proveniente da ComicBook, il regista ha confermato che tornerà per Halloween Kills e Halloween Ends, oltre che in qualità di produttore, anche come compositore.

Carpenter aveva già curato la colonna sonora del capitolo precedente, oltre ad essere una sorta di supervisore dell'intero progetto. Ricordiamo che i due sequel saranno diretti con la tecnica del back-to-back, ovvero girati in contemporanea, e successivamente divisi in post-produzione.

Halloween Kills

Halloween Kills sarà diretto da David Gordon Green. In cabina di produzione tornerà nuovamente John Carpenter, così come tornerà in qualità di compositore.

Nel cast è atteso il ritorno di Jamie Lee Curtis.

Il film approderà nelle sale a partire dal 16 ottobre 2020.

Halloween Ends

Halloween Ends sarà diretto da David Gordon Green. In cabina di produzione tornerà nuovamente John Carpenter, così come tornerà in qualità di compositore.

Nel cast è atteso il ritorno di Jamie Lee Curtis.

Il film approderà nelle sale dal 15 ottobre 2021.