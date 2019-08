Alcuni giorni dopo l'annuncio (qui) della realizzazione di una serie tv in live-action incentrata su Obi-Wan Kenobi, la Lucasfilm ha diffuso la sinossi ufficiale.

La sinossi è stata diffusa da Disney attraverso un lungo comunicato lanciato in rete. Ovviamente ve la postiamo qui di seguito, raccolto per voi da Spoiler Tv.

Tatooine – un mondo duro desertico in cui gli agricoltori lavorano nel calore di due soli mentre cercano di proteggere se stessi e i loro cari dai predoni Tusken Raiders. Un pianeta arretrato ai margini della civiltà e un luogo improbabile dove trovare un Maestro Jedi che si nasconde, o un ragazzino orfano sulle cui piccole spalle giace il futuro di una galassia.

Conosciuto dalla gente del posto come Ben, il solitario barbuto e vestito con una tunica è un enigmatico straniero che rimane in solitudine, non condivide nulla del suo passato e fa di tutto per rimanere un outsider. Ma mentre le tensioni aumentano tra i contadini e una tribù del deserto guidata da uno spietato leader di guerra, Ben si ritrova coinvolto nella lotta, mettendo in pericolo proprio la missione che l’ha portato a Tatooine.

Ben, il Maestro Jedi Obi-Wan Kenobi, eroe della Guerra dei Cloni, traditore dell’Impero, protettore dell’ultima speranza della galassia, non può più voltare le spalle al male o rifiutare il suo addestramento Jedi. E quando il sangue viene versato ingiustamente, Ben non ha altra scelta se non quella di invocare la saggezza degli Jedi e il formidabile potere della Forza nella sua lotta senza fine per la giustizia.