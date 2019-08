Se l'obiettivo fissato da Disney per l'esordio di Il Re Leone era stupire, allora scrutando l'opening day nel Box Office Italia dobbiamo dire che è stato ampiamente superato.

In una giornata pienamente soddisfacente per il mercato cinematografico italiano, Il Re Leone ha fatto la parte del "leone". Eufemismi a parte, il live-action Disney ha superato ogni aspettative, ed ha incassato mercoledì la bellezza di 2,94 milioni di euro. Il dato è assolutamente impressionante e rientra, tra l'altro, nella top five dei più alti opening day italiani di sempre. Non ci sono dubbi che, col weekend alle porte accompagnato da qualche nuvola in penisola, Il Re Leone potrebbe senza problemi far registrare numeri ancora più incredibili.

Il resto della classifica ha fatto registrare ieri dati nella media stagionale (quindi bassi). Fast & Furious - Hobbs & Shaw è scivolato al secondo posto del Box Office Italia, e lo ha fatto con un incasso mercoledì di 152 mila euro, ora il totale è balzato a quota 4,64 milioni.

La terza posizione è andata a Crawl - Intrappolati, il cui incasso è stato 43 mila euro, per un totale di 449 mila. Nella giornata odierna hanno esordito nuovi film, sarà pertanto interessante capire se qualcuno dei nuovi titoli potrà dare fastidio ai due inseguitori di Il Re Leone.