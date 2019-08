L'attore Ewan McGregor tornerà molto presto a vestire gli iconici panni di Obi-Wan Kenobi nell'universo Star Wars.

La conferma ufficiale non è ancora arrivata, ma Ewan McGregor sarà ancora una volta Obi-Wan per Disney+. Secondo una fortissima indiscrezione, infatti, l'accordo tra le parti è andato a buon fine, e l'attore sarà protagonista di una serie tv - in onda su Disney+ - unicamente dedicata al suo Obi-Wan Kenobi.

Non si conoscono i dettagli relativi alla possibile ambientazione temporale della serie tv, ma è chiaro che l'atteso evento D23 potrà sciogliere questo ed altri nodi relativi all'universo Star Wars.

Ewan McGregor ha interpretato Obi-Wan Kenobi nella trilogia prequel di Star Wars, successivamente ha solo regalato ai fan un cammeo vocale in Star Wars: Il Risveglio della Forza.

Sono giorni caldi per l'universo Star Wars, proprio ieri (cliccate qui) abbiamo parlato dell'idea di Rian Johnson per la sua prossima trilogia.