Joel Stoffer da Agents of SHIELD a Stranger Things 4

Il cast della quarta stagione di Stranger Things ha accolto in queste ore Joel Stoffer, attore noto per aver partecipato alla serie Agents of SHIELD.

Divenuto una presenza regolare dalla quinta stagione di Agents of SHIELD in poi, Joel Stoffer si è aggregato al cast della prossima stagione di Stranger Things. Nessuna informazione riguardo il suo ruolo è stata al momento riferita.

Ricordiamo che le riprese di Stranger Things 4 sono attualmente ferme a causa dell’emergenza Covid-19.

Stranger Things

PRODUZIONE : Stranger Things è un prodotto Netflix Originals. Gli showrunners sono Matt Duffer e Ross Duffer. Le riprese sono sono state interrotte a marzo a causa dell’emergenza Covid-19.

: Stranger Things è un prodotto Netflix Originals. Gli showrunners sono Matt Duffer e Ross Duffer. Le riprese sono sono state interrotte a marzo a causa dell’emergenza Covid-19. CAST : Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Joe Keery, Noah Schnapp, Sadie Sink, Dacre Montgomery, Brett Gelman, Priah Ferguson, Joel Stoffer.

: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono, Joe Keery, Noah Schnapp, Sadie Sink, Dacre Montgomery, Brett Gelman, Priah Ferguson, Joel Stoffer. TRAMA : Non definita.

: Non definita. DISTRIBUZIONE: La quarta stagione arriverà su Netflix.