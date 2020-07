Star Trek: Lower Decks – La Cerritos è pronta a solcare lo spazio

Lower Decks, una delle due nuove serie animate dell’universo Star Trek è pronta a solcare lo spazio… televisivo.

La CBS ha, infatti, da poco annunciato che il nuovo show animato, sviluppato da Mike McMahan (Rick and Morty), sarà visibile su CBS All Access a partire da giovedì 6 agosto con cadenza settimanale, mentre in Canada sarà trasmesso dal Network CTV sci-fi Channel.

Star Trek: Lower Decks è ambientata a partire dall’anno 2380, successivamente quindi agli accadimenti visti in La Nemesi, il film del 2002 che decretò la fine dalla saga cinematografica ambientata nel prime universe.

Composta di 10 episodi, la prima stagione di Lower Decks racconterà le avventure della USS Cerrtitos, una Nave Stellare appartenente alla classe – mai sentita prima – Nitbash, i cui personaggi principali saranno Shaxs, il Capitano Freeman, il Comandante Ransom, la d.ssa T’ana, Mariner, Boimler, Rutherford e Tendi.

Al momento non si hanno notizie su quando questa nuova serie animata potrà essere distribuita nel resto del mondo, Italia compresa, o se potrà essere considerata quale contenuto esclusivo del nascente servizio streaming della ViacomCBS, pronto per espandersi nei vari mercati internazionali.