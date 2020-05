Jake Cannavale nei panni di Kirk nello Star Trek di Christopher Pike?

È dalla conclusione della seconda stagione di Star Trek: Discovery che si vocifera su un ipotetico Spin Off dedicato alla figura del Capitano Christopher Pike, colui che ha preceduto al comando della USS Enterprise il mitico James Tiberius Kirk.

Noi di Universal Movies, in un recente articolo, riportando alcune interviste e piccoli indizi, abbiamo fatto il punto sulla possibilità che questo nuovo spettacolo possa andare in porto. E lo facciamo anche adesso aggiornando sulle nuove indiscrezioni riguardanti il progetto.

Ultimamente il sito Geeks WorldWide avrebbe addirittura affermato che lo Show dedicato a Christopher Pike, identificato provvisoriamente come Strange New World, titolo destinato a cambiare in Star Trek: Enterprise, possa essere già in fase di pre produzione, con una prima stagione completamente scritta.

Il sito The CinemaSpot si spinge oltre riportando voci che vorrebbero l'attore Jake Cannavale, ultimamente visto nella serie The Mandalorian, interpretare un giovane ufficiale chiamato James Tiberius Kirk in Strange New World/Star Trek: Enterprise, serie in cui Anson Mount reindosserebbe la divisa del Capitano Christopher Pike.

Jake Cannavale, sempre secondo le voci riportate da The CinemaSpot, avrebbe già fatto un test di scena via Skype con Ethan Peck, test che sarebbe piaciuto ai produttori.

Nonostante i numerosi indizi e le frequenti voci, è necessario dire che al momento non c'è nessuna conferma ufficiale da parte della CBS di uno Spin Off che possa riportare sullo schermo gli iconici personaggi di un passato e glorioso Star Trek. Voi continuate a seguerci, Noi, come sempre, vi terremo aggiornati.