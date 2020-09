Jack Reacher: Alan Ritchson sarà il protagonista nella serie tv

Amazon Studios ha finalmente trovato il suo protagonista nel nuovo adattamento delle avventure Jack Reacher, personaggio creato dal romanziere Lee Child.

Annunciata oramai da due anni, la serie tv su Jack Reacher ha trovato in Alan Ritchson (Titans) il suo nuovo protagonista. The Hollywood Reporter ha rivelato inoltre che la scelta è ricaduta su Ritchson perchè assolutamente in linea con la descrizione fisica del personaggio nei romanzi di Child. A tal proposito ricordiamo che in passato aveva fatto discutere, non per la classe recitativa ma per stazza fisica non in linea con i romanzi, la scelta di Tom Cruise per i due film approdati in sala.

La serie è attualmente in via di sviluppo attivo, con Amazon Studios, Skydance Television e Paramount Television Studios in stretta collaborazione dal punto di vista produttivo. In cabina di showrunner – ma anche di sceneggiatore – spazio invece per Nick Santora (Scorpion).

Santora è anche produttore esecutivo con Lee Child, Don Granger, Christopher McQuarrie e Scott Sullivan, con David Ellison e Dana Goldberg per Skydance. Marcy Ross è inoltre produttore esecutivo, mentre Carolyn Harris supervisiona la serie per lo studio.

Come vedete la scelta di Alan Ritchson?